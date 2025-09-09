Nvidia anuncia chips de IA para geração de vídeo e software

(Reuters) - A Nvidia disse nesta terça-feira que lançará um novo chip de inteligência artificial até o fim do próximo ano, projetado para lidar com funções complexas, como a criação de vídeos e software.

Os chips, batizados de "Rubin CPX", serão construídos com base na arquitetura Rubin de próxima geração da Nvidia - a sucessora de sua mais recente tecnologia "Blackwell", que marcou a incursão da empresa no fornecimento de sistemas de processamento maiores.

À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, lidando com tarefas pesadas, como "codificação de vibração" ou geração de código assistida por IA e geração de vídeo, as necessidades de processamento do setor estão se intensificando.