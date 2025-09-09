Orçamento da ANP para 2026 será o menor da história, diz diretor-geral

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O orçamento previsto para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2026 será o menor da história da autarquia, afirmou nesta terça-feira o novo diretor-geral, Artur Watt, que tem expectativa de recompor parte dos recursos.

Segundo ele, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê R$129 milhões para o próximo ano, valor considerado "muito inferior" ao necessário para manter as atividades da agência.

"Vamos tentar, com muito diálogo, demonstrar que estão sendo cortadas funções essenciais da ANP, que geram recursos públicos, como os leilões, além de atividades fundamentais para a sociedade, como fiscalização e monitoramento da qualidade dos combustíveis no país", disse Watt a jornalistas após a abertura da conferência Rio Pipeline.