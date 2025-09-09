Petrobras avalia compra de fazendas solares para abastecer unidades da empresa, diz presidente da Transpetro

"Nossa ideia é que o próximo terminal com energia solar seja em Coari, em plena selva amazônica. A diretora Angélica nos chamou para tentar fazer um trabalho conjunto com a Petrobras, comprando uma fazenda para instalação de placas solares", disse Bacci a jornalistas durante participação na conferência Rio Pipeline.

Segundo ele, a proposta da Petrobras segue uma tendência já adotada por outras grandes empresas, que adquirem grandes terrenos para instalar fazendas solares e atender diversas operações.

Questionado se a iniciativa atenderia apenas ao terminal de Coari, Bacci afirmou que o objetivo é abastecer o "sistema Petrobras".

"Não sei se essa fazenda vai suprir toda a demanda da Petrobras, que é enorme. Para isso, precisaríamos de milhares de quilômetros quadrados. Mas a ideia é ao menos reduzir o custo com energia", declarou.

A expectativa é que o projeto solar para o terminal de Coari esteja implementado já no próximo ano.

O executivo não detalhou a quantidade de energia solar que será demandada pela Transpetro e pelo sistema Petrobras.