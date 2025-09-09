Produção de veículos sobe, mas vendas caem em agosto ante julho, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria brasileira produziu 247 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em agosto, uma alta de 3% sobre o volume de julho, mas as vendas caíram 7,3%, para 225,4 mil unidades, segundo dados da associação de montadoras, Anfavea.

Na comparação com agosto do ano passado, a produção caiu 4,8% e os emplacamentos recuaram 5,1%.

No acumulado de janeiro ao final do mês passado, o volume produzido somou 1,74 milhão de veículos, alta de 6% sobre o desempenho dos primeiros oito meses de 2024. Nos licenciamentos, o acumulado mostra alta de 2,8%, para 1,67 milhão de unidades, segundo os dados da Anfavea.