S&P 500 fecha em recorde conforme investidores apostam em corte de juros do Fed

O S&P 500 avançou 0,27%, para 6.512,61 pontos, seu maior fechamento de todos os tempos.

O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,37%, para 21.879,49 pontos, também um fechamento recorde.

A economia dos Estados Unidos provavelmente criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente, informou o governo, uma indicação de que o crescimento do emprego já estava estagnado antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, lançar suas tarifas globais.

Os mercados financeiros precificaram um corte de 25 pontos-base na reunião de política monetária do Fed na próxima semana, e as negociações de futuros sugerem uma chance de quase 10% de um corte de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Dados recentes de criação de empregos fora do setor agrícola de julho e agosto também apontaram para o enfraquecimento das condições do mercado de trabalho.

"Isso não dissuade o Fed de cortar 25 pontos-base", disse Paul Nolte, estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, sobre a revisão dos dados. "Não sabemos mês a mês e não saberemos por mais alguns meses, mas isso indica que a mão de obra está fraca."