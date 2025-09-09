Taxas curtas dos DIs sobem sob influência de julgamento de Bolsonaro e Treasuries

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 13,965%, em alta de 4 pontos-base ante o ajuste de 13,924% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,275%, com avanço de 3 pontos-base ante o ajuste de 13,241%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2032 estava em 13,595%, ante 13,603% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,67%, em baixa de 3 pontos-base ante 13,703%.

A retomada do julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado manteve a cautela entre os agentes, em meio ao receio de que o presidente dos EUA, Donald Trump, possa anunciar novas medidas contra o Brasil. Isso porque um dos motivos alegados por Trump para tarifação de 50% dos produtos brasileiros foi o processo contra Bolsonaro no STF.

“Os investidores estão um pouco apreensivos, porque a qualquer momento pode surgir alguma medida de retaliação dos EUA”, comentou durante a tarde Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, destacando que o relator do processo no STF, ministro Alexandre de Moraes, votou durante a sessão por condenar Bolsonaro e outros sete réus no processo.

Além do julgamento, Rostagno avaliou que o mercado operou sob a expectativa da divulgação dos dados de agosto do IPCA, o índice oficial de inflação, na manhã de quarta-feira.

“Embora o IPCA-15 tenha apresentado deflação em agosto, a queda foi menor que o esperado e o qualitativo não foi bom, com inflação de serviços ainda em patamares bem acima da meta”, alertou, em referência ao índice que serve como uma espécie de prévia para o IPCA.