Títulos isentos de IR prejudicam funcionamento dos mercados, diz secretário de Reformas Econômicas

"O que está acontecendo é que as taxas de juros de longo prazo estão subindo por causa da demanda que está sendo desviada para esses títulos. As outras empresas, que não podem emitir títulos isentos, em todos os outros setores, acabam pagando mais em termos de juros como resultado dessas isenções", afirmou.

"Precisamos corrigir isso porque está prejudicando o funcionamento do nosso mercado de capitais."

De acordo com o secretário, o Brasil tem R$2 trilhões aplicados nesses títulos isentos, enquanto a dívida total do governo federal é um pouco inferior a R$8 trilhões.

"Cerca de 1/4 do valor total da dívida do governo federal corresponde a esses títulos isentos. É muito. E qual é o resultado disso? Não existe almoço grátis. Alguém está pagando por isso."

Ele citou a medida provisória editada pelo governo que tratou da tributação dos investimentos, com a uniformização da taxação dos ganhos de capital a partir de uma alíquota única para todos os investimentos financeiros.

"Se o projeto for aprovado, teremos apenas uma alíquota. Hoje temos várias, que variam de 15% a 25%. Teremos apenas uma alíquota de 17,5% para o imposto de renda sobre todos os investimentos financeiros", afirmou, destacando que isso tornará muito mais fácil para os investidores navegarem no ambiente tributário no Brasil.