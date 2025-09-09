Wall St abre com leves altas antes de revisão de dados de emprego nos EUA

(Reuters) - Os índices de ações de Wall Street abriram com leves altas nesta terça-feira, um dia após fecharem perto de picos recordes, com investidores cautelosos antes de uma iminente revisão da taxa de emprego.

O índice Dow Jones subia 0,07% na abertura, para 45.547,62 pontos. O S&P 500 avançava 0,13%, para 6.503,33​ pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,27%, para 21.858,17 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)