Ações de Hong Kong alcançam máximas de quatro anos com avanços no setor de tecnologia

A deflação do setor produtor da China diminuiu em agosto, indicando que os esforços de Pequim para conter as guerras de preços nos principais setores industriais começaram a dar resultados.

As ações de tecnologia lideraram os ganhos com o otimismo dos investidores em relação à receita futura de inteligência artificial, já que as ações da Oracle atingiram um recorde nas negociações após o pregão nos EUA.

Em Hong Kong, os pesos pesados Semiconductor Manufacturing International e JD.com avançaram 3,6%, enquanto o Baidu subiu 2,8%.

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,9%, a 43.837 pontos.

Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,01%, a 26.200 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,13%, a 3.812 pontos.