ANS vê dificuldade em fiscalizar planos com orçamento de 2026 menor, diz diretora

"(Com esse valor) se tornará inviável fazer os projetos que a gente gostaria de fazer para atender a sociedade", disse Secchin a jornalistas em evento na FGV.

O orçamento menor pode afetar investimentos em tecnologia para melhorar os serviços da agência como a fiscalização das operadoras de planos de saúde e ressarcimentos ao SUS. "Sem tecnologia, o serviço é feito de maneira arcaica, à mão", acrescentou.

O montante previsto para agência em 2026 é menor que o prometido para 2025, que foi de quase R$130 milhões. "Estamos num momento orçamentário bastante difícil e com algumas dificuldades, mas já estamos trabalhando com o governo e apresentando alternativas", disse Secchin.

Ao longo do ano, os recursos da ANS foram contingenciados mas vem sendo liberados "homeopaticamente", afirmou.