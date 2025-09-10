Cemig apostará em hidrelétricas para potência, vê desinvestimentos em compasso de espera

A Cemig, que está executando um plano de aportes de quase R$40 bilhões até 2029, continuará priorizando a área de distribuição de energia nos próximos anos, com os investimentos gradualmente migrando de iniciativas de expansão de rede, com construção de mais infraestrutura, para digitalização, a fim de melhorar a percepção dos consumidores dos serviços prestados pela concessionária.

Com o planejamento dos negócios de distribuição já bem encaminhado, a elétrica começa a se voltar para as "inovações" do setor, aponta o CEO, destacando as tecnologias de armazenamento de energia, vistas como cruciais para agregar mais potência ao sistema elétrico e evitar distúrbios e apagões em meio à intermitência da geração das fontes eólica e solar.

Segundo Passanezi, a Cemig vai usar o "conhecimento gigantesco acumulado" em hidrelétricas para avançar com projetos como usinas reversíveis e futuramente participar de leilões de potência. A empresa também já está testando o uso de baterias ligadas às suas usinas de geração distribuída solar, para entender como otimizar a rede elétrica.

Para o CEO, são essas tecnologias emergentes que deveriam começar a receber incentivos para se desenvolver no Brasil, em vez das tecnologias "maduras", como grandes usinas renováveis e de geração distribuída, cujos custos estão onerando as tarifas dos consumidores.

"A gente tem um plano extremamente ambicioso de crescer em geração distribuída, mas eu reconheço que há excesso de benefícios hoje, e que isso tem um custo muito grande para o consumidor... A tarifa da Cemig seria 13% menor se não tivesse 'GD', é muita coisa".

Ele observou ainda que a GD se tornou um problema também para a geração centralizada nas grandes usinas, já que a produção solar distribuída "desloca" as outras fontes de energia na hora de atender o consumo, agravando os cortes que são impostos às usinas eólicas e solares e gerando enormes prejuízos às empresas do segmento.