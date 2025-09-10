CEO da Gerdau diz que empresa sofre cortes de 70% na energia em parque solar

"Na energia solar, colocamos mais de R$1,5 bilhão nos últimos anos em parques solares, tem um parque no interior de Minas com mais de 750 mil painéis solares, aloco o capital, busco dinheiro... aí vem o operador do sistema e começa a cortar meus parques", disse Werneck, durante apresentação no Neosummit COP30, realizado nesta quarta-feira em São Paulo.

Segundo ele, o parque está "operando com curtailment de 70%".

"Tenho dificuldade de entender por que o Brasil no momento está despachando térmica a carvão e a gente não consegue operar os parques nossos totalmente renováveis", afirmou.

Para o executivo, a situação espelha que uma das "grandes dores de cabeça que o industrial, que o empresário do Brasil segue tendo, é o tema de energia".

Ele comentou também que a Gerdau fez "grande investimento" para produzir todos os aços necessários para a indústria de energia eólica, da base do aerogerador até o eixo principal, e agora "esta indústria acabou", referindo-se aos produtores de equipamentos que deixaram o Brasil.

Ele citou também o preço do gás do Brasil, que tira a competitividade da indústria siderúrgica brasileira.