Chefe da UE diz que bloco assegurou melhor acordo comercial possível com os EUA

ESTRASBURGO (Reuters) - A União Europeia obteve o melhor acordo comercial disponível com os Estados Unidos e garantiu às empresas do bloco uma vantagem sobre muitos rivais estrangeiros, disse a chefe da Comissão Europeia nesta quarta-feira.

"Asseguramos que a Europa obtivesse o melhor acordo possível. Colocamos nossas empresas em uma vantagem relativa. Porque alguns de nossos concorrentes diretos enfrentam tarifas muito mais altas dos EUA", disse Ursula von der Leyen ao Parlamento Europeu.

Vários parlamentares criticaram o acordo, segundo o qual a UE reduzirá suas tarifas, enquanto os Estados Unidos estabelecerão uma taxação ampla de 15% sobre os produtos do bloco. O Parlamento votará nos próximos meses a proposta da Comissão para remover as tarifas da UE sobre os produtos industriais dos EUA.