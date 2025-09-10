Brasil conecta Roraima à rede elétrica nacional, reduzindo uso de combustíveis fósseis

Segundo o governo, a conexão ao restante do país proporcionará maior segurança energética para Roraima, além de confiabilidade no suprimento e perspectiva de desenvolvimento econômico, permitindo a instalação de indústrias no Estado.

Também deverá haver importante economia de custos com compra de combustíveis que hoje abastecem as usinas termelétricas locais de Roraima.

Essa economia, estimada em valor superior a R$600 milhões por ano, ajudará a aliviar a conta de luz de todos os consumidores do país, já que hoje os combustíveis são subsidiados pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), paga via encargo na conta de luz.

O Brasil havia retomado neste ano a importação de energia da Venezuela, após anos de interrupção, como alternativa para ajudar a reduzir custos com suprimento de Roraima.

Do ponto de vista ambiental, o governo previu que o desligamento gradual de termelétricas na região reduzirá as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em mais de 1 milhão de toneladas de CO₂ por ano.

A integração de Roraima foi celebrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita à sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em Brasília.