CORREÇÃO-Lojas Renner vê 2º semestre mais difícil, mas 2026 melhor, diz CFO

No primeiro semestre, a receita líquida de varejo da companhia cresceu 15,6% sobre um ano antes, com as vendas mesmas lojas aumentando 14,5%. No segundo trimestre, apenas, a receita saltou 18,5%, com expansão de 17,3% nas vendas mesmas lojas.

Martins disse em entrevista à Reuters que há um efeito de base de comparação, uma vez que em 2024, com o outono quente, o consumidor não comprou roupa de frio e postergou o consumo, comprando mais no terceiro trimestre, mas também chamou a atenção para um consumidor que está "mais fragilizado" neste ano.

O executivo ponderou que há um efeito do quadro macroeconômico, com a taxa Selic elevada, o que faz o consumidor ser mais seletivo, mas também citou sazonalidade dentro do padrão neste ano, em que os compradores buscaram roupas de inverno, de margens maiores, no segundo trimestre. Agora, no terceiro trimestre, citou, pouco a pouco o consumidor vai comprar a nova coleção mais focada nos meses de primavera e verão.

"Vai ser um segundo semestre com crescimento menor...o terceiro talvez ainda mais por questão de base de comparação, mas dentro de uma normalidade... Mas depois você entra no quarto trimestre, que tende a ser um período mais forte", afirmou. "Eu tenho uma visão mais positiva do ano de 2026", acrescentou, citando perspectiva de queda de juros no Brasil, que se confirmada permite trabalhar melhor o crédito via o braço financeiro do grupo, a Realize.

No final do primeiro semestre, a carteira total da Realize CFI somava R$6,5 bilhões. Um ano antes, eram R$5,8 bilhões. No segundo trimestre, o grupo teve um aumento de 13% no volume de vendas financiadas pelos cartões próprios.

Martins ressaltou que a Lojas Renner vai seguir com uma política de crédito restritiva no restante do ano, tomando cuidado na originação a novos clientes. Segundo ele, ainda não é o momento de começar a trabalhar perfis de riscos maiores, citando que o patamar de juros atual ainda demanda mais cuidado.