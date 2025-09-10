Embraer recebe encomenda de 50 jatos E195-E2 de companhia aérea dos EUA

O pedido envolve ainda direitos de compra de outras 50 aeronaves, que não estão computados no valor da encomenda divulgado pela companhia.

A Embraer, que vinha fazendo mistério desde semana passada sobre o anúncio em meio ao tarifaço dos EUA contra o Brasil, afirmou que os jatos E2 comprados pela Avelo vão complementar a frota de Boeings 737NG da companhia aérea.

O E195-E2 é o maior jato comercial da Embraer, com capacidade para 146 passageiros em classe única e um alcance de cerca de até 5.500 quilômetros.

As ações da fabricante brasileira chegaram a renovar máxima histórica quando do anúncio da encomenda mais cedo, subindo mais de 3%, mas perderam fôlego pouco depois, e mostravam queda de 0,4% às 13h50, enquanto o Ibovespa tinha alta de 0,7%.

O anúncio desta quarta-feira coincide com um grande encontro de líderes do setor aeroespacial em Washington e ocorre em um momento em que a Embraer, a terceira maior fabricante de aviões do mundo atrás de Airbus e Boeing, tem feito lobby junto ao governo do presidente norte-americano, Donald Trump, para remover tarifas de importação de 10% que atingem seus produtos.

Os clientes dos EUA são responsáveis por 45% das vendas de aviões comerciais da Embraer e 70% das vendas de jatos executivos da companhia.