Empresa de infraestrutura de IA Nebius arrecada US$3 bi para impulsionar crescimento

LONDRES (Reuters) - O Nebius Group disse nesta quarta-feira que busca captar US$3 bilhões para impulsionar o crescimento de seu principal negócio de nuvem de inteligência artificial, na esteira de seu acordo de US$17,4 bilhões com a Microsoft .

O financiamento inclui uma oferta privada de US$2 bilhões em notas seniores conversíveis e uma oferta pública subscrita de US$1 bilhão em ações classe A da empresa.

O Goldman Sachs é o principal gestor da oferta, juntamente com o Morgan Stanley, o BofA Securities e o Citigroup como gestores adicionais.