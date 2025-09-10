Ibovespa avança puxado por BB e volta a flertar com 143 mil pontos

O IPCA recuou 0,11% em agosto, na primeira deflação em um ano, refletindo redução pontual nos custos da energia elétrica e da aceleração na queda dos preços de alimentos e dos combustíveis, mostraram números do IBGE nesta quarta-feira. Em 12 meses, a inflação desacelerou para 5,13%, de 5,23% em julho.

Economistas consultados em pesquisa da Reuters previam deflação de 0,15% em agosto, com o IPCA acumulando alta de 5,09% em 12 meses.

De acordo com a equipe de pesquisa econômica do Bradesco, o resultado acima do previsto, mas com surpresa concentrada em itens pontuais - automóveis e alguns industriais voláteis.

"Os núcleos relevantes para política monetária mantêm dinâmica mais benigna na margem. Assim, reforçamos a trajetória mais benigna da inflação, em direção à nossa projeção de 4,7% para o ano", afirmou a equipe chefiada por Fernando Honorato Barbosa, em relatório a clientes.

Em Brasília, o ministro Luiz Fux abriu divergência nesta quarta-feira no julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado ao considerar que o STF não é a corte competente para julgar os envolvidos no caso, uma vez que os réus não possuem foro por prerrogativa de função.

Fux é o terceiro dos cinco ministros da Primeira Turma a votar no julgamento de Bolsonaro e demais sete réus por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Antes dele, foram apresentados na véspera os votos do relator da ação, Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino, favoráveis à condenação.