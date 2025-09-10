Ibovespa volta a flertar com 143 mil pontos em alta puxada por Petrobras e BB

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,52%, a 142.348,70 pontos, após alcançar 143.181,59 na máxima do dia, perto do recorde intradia de 143.408,64 pontos, registrado no último dia 5. Na mínima, atingiu 141.611,77 pontos.

O volume financeiro somou R$18,8 bilhões, mais uma vez abaixo da média diária do ano de R$23,7 bilhões. Em setembro, essa média está em R$18,2 bilhões, o que sugere, apesar das máximas registradas no mês, agentes ainda cautelosos para assumir posições agressivas na bolsa.

O fluxo de capital externo também está negativo nos primeiros pregões de setembro, com as vendas superando as compras em R$1,2 bilhão até o dia 8.

Na agenda do dia, o IPCA recuou 0,11% em agosto, após alta de 0,26% em julho, segundo o IBGE, refletindo redução pontual nos custos da energia elétrica e da aceleração na queda dos preços de alimentos e dos combustíveis. Em 12 meses, a inflação desacelerou para 5,13%, de 5,23% em julho.

Estimativas compiladas pela Reuters apontavam deflação de 0,15% em agosto e alta de 5,09% em 12 meses.

Economistas do Bank of America avaliaram que composição do IPCA não foi animadora para a perspectiva da inflação, mas reiteraram previsão de IPCA em 5% em 2025 e em 4% em 2026, bem como que o Banco Central deve começar a cortar a Selic em dezembro deste ano, com uma redução de 0,50 ponto percentual.