IPCA cai em 0,11% em agosto, diz IBGE

SÃO PAULO, Set 10 (Reuters) - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,11 por cento em agosto, após alta de 0,26 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

No acumulado de 12 meses até agosto, o IPCA teve alta de 5,13 por cento.

Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de queda de 0,15 por cento em agosto, acumulando em 12 meses alta de 5,09 por cento.