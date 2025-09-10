México elevará tarifas sobre carros da China para 50%

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México elevará suas tarifas sobre os automóveis da China e de outros países asiáticos para 50%, de um nível anterior de 20%, disse o ministro da Economia, Marcelo Ebrard, nesta quarta-feira.

"Eles já têm tarifas", disse Ebrard aos repórteres quando perguntado sobre as taxas de importação sobre a China. "O que faremos é elevá-las ao nível máximo permitido."

"Sem um certo nível de proteção, quase não é possível competir", acrescentou.