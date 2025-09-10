Mineradora St George faz acordo com norte-americana REAlloys para venda de terras raras de MG

Empresa de manufatura de materiais magnéticos, metais críticos e ligas com sede em Ohio, nos Estados Unidos, a REAlloys é líder na cadeia de suprimentos de ímãs dos EUA com contratos governamentais e industriais.

Elementos das terras raras são importantes matérias-primas para a produção de ímãs.

"Nós estamos falando de um acordo vinculante. Então, isso realmente coloca a gente em um outro patamar de entrega de materiais e de compromisso com estas empresas e com o Departamento de Defesa americano", disse à Reuters o presidente da australiana, Thiago Amaral, nesta quarta-feira.

O acordo, segundo o executivo, posiciona a St George como player significativo na cadeia de suprimentos de terras raras dos EUA.

O país norte-americano vem buscando maior participação estratégica global neste mercado que é amplamente dominado pela China, que possui a maior produção global de terras raras e é líder na produção mundial de ímãs derivados desses elementos.

Amaral destacou que o Projeto Araxá possui um recurso de terras raras de classe mundial, do mesmo tipo dos dois principais depósitos de terras raras fora da China -- a mina Mt Weld, da Lynas Corporation, na Austrália, e Mountain Pass, da MP Materials, nos EUA.