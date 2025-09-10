Miran, indicado de Trump para o Fed, caminha para rápida confirmação pelo Senado

Os parlamentares envolvidos no processo dizem que não é certo se as demais etapas para a confirmação poderão ser concluídas a tempo de Miran participar da reunião de política monetária do Fed em 16 e 17 de setembro.

Um assessor republicano do Senado familiarizado com o processo de confirmação disse à Reuters que, de acordo com as complexas regras do Senado, a primeira possibilidade de confirmação de Miran é segunda-feira, deixando pouco tempo para concluir outras etapas necessárias antes que ele possa ser empossado.

Mas a maioria republicana de 53-47 no Senado torna provável que, mesmo que ele não esteja lá a tempo de votar na definição da taxa de juros na próxima semana, chegará lá logo depois.

E isso daria a Trump, que durante todo o ano exortou o presidente do Fed, Jerome Powell, a reduzir os juros, uma voz com a mesma opinião na mesa de definição de política monetária do Fed.

Miran se juntaria a dois diretores do Fed nomeados por Trump durante seu primeiro mandato. Ambos defenderam um corte na taxa de juros na reunião mais recente do Fed e discordaram quando a maioria votou por manter a taxa de juros estável em sua faixa atual de 4,25% a 4,50%.

Enquanto isso, Trump está tentando abrir uma segunda vaga no conselho de sete membros do Fed com sua tentativa de destituição da diretora Lisa Cook por suposta fraude hipotecária, o que Cook nega. Ela está lutando contra a demissão no tribunal e, por enquanto, permanece no cargo enquanto um juiz analisa seu caso.