Novo Nordisk demite 9.000 trabalhadores em meio à intensa concorrência

CONPENHAGUE (Reuters) - A Novo Nordisk , fabricante do medicamento para perda de peso Wegovy, disse nesta quarta-feira que cortará 9.000 empregos em uma tentativa de retomar o crescimento e se defender da intensa concorrência da rival norte-americana Eli Lilly e de uma onda de medicamentos genéricos.

A reestruturação, que deverá economizar 8 bilhões de coroas dinamarquesas (US$1,25 bilhão) por ano, ocorre no momento em que a Novo Nordisk enfrenta a desaceleração de seus medicamentos para obesidade e diabetes.

A empresa dinamarquesa também emitiu seu terceiro alerta de lucro este ano, citando 9 bilhões de coroas em custos não recorrentes vinculados à reestruturação.