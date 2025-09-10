Oracle dispara com aumento da demanda por serviços de nuvem no setor de IA

No inícion da sessão, as ações da Oracle subiram 34,7%, atingindo naquele momento o recorde de US$325,90, no maior salto em um dia desde 1992. Às 11h47 os papeis exibiam ganho ainda maior, de 39,18%, aos US$336,41.

Os resultados da Oracle impulsionaram as ações da Nvidia, da Broadcom e da Advanced Micro Devices, que fornecem semicondutores para data centers. As ações das empresas subiram entre 2,8% e 4,6% no início do pregão.

No caso da concorrente CoreWeave's, as ações subiram 17%.

A Oracle relatou quatro contratos multibilionários com três clientes durante o trimestre de agosto, destacando um forte apetite por seus serviços de nuvem.

"Nos próximos meses, esperamos conquistar vários clientes adicionais de vários bilhões de dólares e o RPO (receitas a receber de contratos já assinados) provavelmente ultrapassará meio trilhão de dólares", disse a presidente-executiva Safra Catz.

(Reportagem de Akriti Shah e Akash Sriram em Bengaluru; reportagem adicional de Alun John em Londres)