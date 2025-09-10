Petróleo sobe mais de US$1 após aumento de tensões globais; excesso de oferta limita ganhos

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$1,10, ou 1,7%, para fechar a US$67,49 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram US$1,04, ou 1,7%, para fechar a US$63,67 por barril.

As tensões geopolíticas aumentaram quando a Polônia abateu drones que sobrevoavam seu espaço aéreo durante um ataque russo generalizado no oeste da Ucrânia, os primeiros tiros de um membro da Otan na guerra Rússia-Ucrânia.

Na terça-feira, os preços subiram 0,6% depois que Israel disse que havia atacado a liderança do grupo militante palestino Hamas em Doha. Ambos os contratos de referência subiram quase 2% logo após o ataque e, em seguida, devolveram a maior parte desses ganhos.

Ainda assim, não houve ameaça imediata de interrupção no fornecimento de petróleo.

"A nuvem negra do excedente à frente está (...) pairando sobre o mercado, com o Brent sendo negociado dois dólares abaixo da última terça-feira. Os prêmios de risco geopolítico do petróleo raramente duram muito, a menos que ocorra uma interrupção real no fornecimento", disseram os analistas do SEB.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu à União Europeia que imponha tarifas de 100% sobre a China e a Índia - grandes compradores de petróleo russo - como uma estratégia para pressionar Moscou a entrar em negociações de paz com a Ucrânia, segundo fontes.