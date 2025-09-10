Preços ao produtor dos EUA caem em agosto com serviços mais baratos

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, puxados para baixo por um declínio nos custos de serviços.

O índice de preços ao produtor para a demanda final caiu 0,1%, depois de um salto revisado para baixo de 0,7% em julho, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o PPI avançaria 0,3%, depois de um aumento de 0,9% relatado anteriormente em julho.

Os preços dos serviços caíram 0,2%, após uma alta de 0,7% em julho. Os preços de mercadorias subiram 0,1%, depois de terem aumentado 0,6% no mês anterior. No período de 12 meses até agosto, o PPI aumentou 2,6%, depois de ter subido 3,1% em julho.