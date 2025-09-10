Presidente-executivo do JPMorgan alerta para perspectiva econômica incerta nos EUA

O impacto das tarifas, da política de imigração, da geopolítica e da lei de cortes de impostos do presidente Donald Trump ainda não é totalmente conhecido, alertou Dimon. Ele acrescentou que o banco dobrou sua participação em políticas que, em sua opinião, ajudarão os EUA.

A economia dos EUA cresceu mais rápido do que se pensava inicialmente no segundo trimestre, em parte impulsionada pelo investimento empresarial em propriedade intelectual, como inteligência artificial, mas as preocupações com a incerteza tarifária permanecem.

Apesar da força recente, Dimon disse em uma entrevista separada à CNBC na terça-feira que a economia está enfraquecendo e que os cortes esperados na taxa de juros pelo Federal Reserve serão irrelevantes.

O presidente-executivo, que é uma voz proeminente em Wall Street, tem mantido uma postura cautelosa em relação à economia dos EUA por vários trimestres, mesmo quando seus pares estavam mais otimistas. Ele alertou sobre o risco de recessão, a possibilidade de aumento dos spreads de crédito e a elevação da inflação.

Dimon também disse que espera que haja mais consolidação no setor bancário e minimizou a possibilidade de comprar um banco no exterior.

"Não temos permissão para comprar um banco nos Estados Unidos da América. Poderíamos comprar um banco no exterior se quiséssemos, mas provavelmente não o faríamos", acrescentou.