Reag Investimentos acorda venda da Empírica

(Reuters) - A Reag Investimentos disse na noite de terça-feira que assinou um memorando de entendimento sobre a venda da Empírica Holding para a Smart Hub Participações, conforme fato relevante.

A empresa explicou que receberá pagamento de R$25 milhões em seis parcelas e assunção integral das parcelas contingentes da aquisição, estimadas entre R$36 milhões e R$50 milhões, que serão apuradas em períodos futuros.

De acordo com o documento, o preço da operação poderá sofrer ajustes dependendo da receita líquida da Empírica.