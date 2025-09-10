Reag negocia venda da Ciabrasf para Grupo Planner

SÃO PAULO (Reuters) - A Reag assinou um protocolo de intenções com a B100, controladora do Grupo Planner, para possível venda do controle da empresa de serviços financeiros Ciabrasf, segundo fato relevante ao mercado.

A Ciabrasf é considerada maior provedora independente de serviços fiduciários do Brasil, com mais de R$340 bilhões em fundos administrados.

"Nos termos do protocolo, a potencial operação prevê a absorção da equipe e estrutura atual da Ciabrasf correspondente ao perímetro da potencial operação, na medida em que essa absorção seja necessária para evitar prejuízos no atendimento de clientes e/ou para suportar a transição", afirmaram as empresas no fato relevante.