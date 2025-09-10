S&P 500 e Nasdaq sobem a níveis recordes após dados de inflação elevarem apostas de corte de juros

As apostas em uma redução de 25 pontos-base na reunião de 16 e 17 de setembro do Federal Reserve dos EUA estavam em 90%, enquanto as apostas em um corte maior, de 50 pontos-base, ficavam em cerca de 10%, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

"Todo e qualquer sinal de que a inflação está caindo... (é) recebido com um grande "por favor" e "obrigado" do mercado e do Fed", disse Adam Sarhan, executivo-chefe da 50 Park Investments.

"O fato de que os preços ao produtor, que são mais susceptíveis às tarifas, caíram, é um fator de alta para as ações... Isso dá ao Fed mais espaço para cortar as taxas."

A Oracle subia 35%, marcando um recorde, depois de dizer que espera que a receita registrada em seu negócio Oracle Cloud Infrastructure ultrapasse meio trilhão de dólares.

Alguns fabricantes de chips subiram com as notícias, com a Nvidia avançando 3,6%, a Advanced Micro Devices 3,1% e a Broadcom, 6,2%.

Os ganhos impulsionaram as ações de tecnologia para uma alta de 1,8%, enquanto o índice mais amplo de semicondutores ganhava 2,2%, atingindo um recorde.