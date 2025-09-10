S&P 500 marca fechamento recorde conforme Oracle salta por otimismo com IA

Por Noel Randewich e Ragini Mathur

(Reuters) - O índice S&P 500 atingiu o segundo recorde consecutivo nesta quarta-feira, conforme um salto da Oracle e dados de inflação mais brandos do que o esperado apoiaram expectativas de que o Federal Reserve reduzirá a taxa básica de juros na próxima semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,30%, para 6.532,33 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva de 0,02%, para 21.884,75 pontos. O Dow Jones caiu 0,48%, para 45.492,19 pontos.