Taxas curtas de DIs sobem com IPCA ainda pressionado, mas longas caem com influência externa

A sessão desta quarta-feira teve dois vetores principais de influência sobre os DIs. O primeiro deles foi o IPCA, o índice oficial de preços, que registrou queda de 0,11% em agosto, após a alta de 0,26% em julho. No acumulado de 12 meses até agosto, o IPCA teve alta de 5,13%. Economistas ouvidos pela Reuters projetavam queda de 0,15% no mês e elevação acumulada de 5,09% em 12 meses.

Apesar da deflação no mês passado, a abertura do IPCA ainda mostrou alguns pontos sensíveis para o controle da inflação no Brasil. Os serviços intensivos em mão de obra subiram 0,64% em agosto, conforme cálculo do banco Bmg, acima do 0,56% projetado pela instituição. A média dos núcleos de inflação seguiu pressionada, com alta de 0,30%, e a inflação de bens industriais foi de 0,17%, acima do 0,07% esperado.

Profissionais ouvidos pela Reuters avaliaram que, no geral, o IPCA mostrou um quadro ainda desfavorável, o que deu força às taxas dos DIs no início do dia.

“Me parece que os dados do IPCA trouxeram uma visão distorcida da realidade. Tivemos uma deflação em agosto, mas quando olhamos para o qualitativo, para serviços, núcleos de inflação -- eles aceleraram nos últimos 12 meses”, comentou o economista da Suno Research, Rafael Perez. “Então, vai ser difícil o Banco Central discutir corte da Selic ainda este ano”, acrescentou.

Em reação, a taxa do DI para janeiro de 2028 atingiu o maior patamar da sessão, de 13,340% (+7 pontos-base), às 9h24, na esteira da divulgação do IPCA, enquanto o DI de janeiro de 2032 marcou a máxima de 13,660% (+7 pontos-base) no mesmo horário.

Mas o segundo vetor de influência do dia alterou o cenário para os DIs. O relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, divulgado às 9h30, mostrou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP, na sigla em inglês) para a demanda final caiu 0,1% em agosto, após aumento de 0,7% em julho, em dado revisado para baixo. Economistas consultados pela Reuters previam que o IPP subiria 0,3% no mês passado, após alta de 0,9% relatada anteriormente em julho.