Trump pede que UE imponha tarifas de 100% sobre China e Índia para pressionar Putin, segundo fontes

A China e a Índia são os principais compradores do petróleo russo e, como tal, desempenham um papel vital para manter a economia da Rússia à tona enquanto ela continua a realizar sua invasão ampliada da Ucrânia, que começou em 2022.

Trump fez a solicitação, que foi transmitida por teleconferência, ao enviado de sanções da UE, David O'Sullivan, e a outras autoridades do bloco. A delegação da UE está atualmente em Washington para discutir a coordenação das sanções.

O diplomata da UE disse que os EUA haviam indicado que estavam dispostos a impor tarifas semelhantes se a União Europeia atendesse à solicitação.

"Eles estão basicamente dizendo: Faremos isso, mas vocês precisam fazer isso conosco", disse o diplomata.

A solicitação dos EUA, se atendida, resultaria em uma mudança de estratégia para a UE, que preferiu isolar a Rússia com sanções em vez de tarifas.

A China se opõe firmemente à aplicação pelos EUA da chamada pressão econômica, disse seu Ministério das Relações Exteriores em uma coletiva de imprensa regular nesta quarta-feira, acrescentando que também se opõe ao uso da China em discussões sobre a Rússia.