Vale não mudará rumo mesmo diante de menor apetite por soluções de baixo carbono, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - Há alguns anos o apetite do mercado global de aço por soluções de minério de ferro com menor pegada de carbono era maior, avaliou nesta quarta-feira o CEO da mineradora Vale, Gustavo Pimenta, mas isso não mudará os objetivos da companhia de ofertar produtos que colaboram com a descarbonização.

Em um cenário mais desafiador da economia mundial e de inflação, pode haver alguma empresa que avalie que não deve pagar mais por soluções que emitem menos carbono, disse ele.

Mas Pimenta afirmou que a grande missão é buscar eficiência máxima para oferecer soluções de menor pegada de carbono a preços competitivos.