Vale reduz previsão de capex para crescimento e manutenção para faixa entre US$5,4 bi e US$5,7 bi em 2025
SÃO PAULO (Reuters) - A Vale estima um investimento (capex) total para crescimento e manutenção entre US$5,4 bilhões e US$5,7 bilhões em 2025, ante US$5,9 bilhões estimados anteriormente, disse a mineradora em comunicado ao mercado nesta quarta-feira.
Na abertura por negócios, a companhia estimou em torno de US$1,7 bilhão para o segmento de metais para transição energética em 2025, ante US$2 bilhões projetados anteriormente, enquanto manteve a previsão de cerca de US$3,9 bilhões para soluções de minério de ferro.
Ainda no comunicado, a Vale divulgou as projeções de vendas em 2025 para o produto "Carajás Médio Teor", com previsão de cerca de 25 milhões de toneladas a serem comercializadas, e para o produto concentrado "PFC" estimou cerca de 24 milhões de toneladas.
(Por Letícia Fucuchima)
