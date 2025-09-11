Ação do BB já sobe 20% desde mínima do ano endossada por medidas do governo

"Ambas as medidas afetam diretamente o tratamento contábil e o potencial caminho de recuperação da rentabilidade do agronegócio do Banco do Brasil", afirmaram analistas do Safra liderados por Daniel Vaz em relatório a clientes na véspera.

Os analistas do Safra explicaram que a MP estabelece um marco para a renegociação voluntária das dívidas dos produtores rurais em condições mais favoráveis, enquanto a resolução do CMN permite que bancos reclassifiquem operações de longo prazo para estágio 2 após 90 dias de capacidade de pagamento demonstrada, o que antes mantinha grande parte da carteira travada em estágio 3.

A resolução CMN nº5.244/2025, de acordo com a equipe do Safra, corrige uma falha da resolução nº4.966, que penalizava empréstimos com parcelas semestrais ou anuais.

"Anteriormente, para sair do Estágio 3 era necessário cumprir um ciclo completo de pagamento com amortização significativa, o que, na prática, congelava grande parte da carteira rural no Estágio 3, sem contabilização de juros. Agora, basta demonstrar capacidade de pagamento por 90 dias para que o empréstimo possa ser reclassificado para o Estágio 2."

Da divulgação do balanço do primeiro trimestre, a presidente-executiva do BB, Tarciana Medeiros, afirmou que estava discutindo com o Banco Central formas que permitissem uma transição suave da instituição na implementação da resolução 4.966, após as mudanças contábeis instituídas com ela no começo do ano terem contribuído para o forte aumento na inadimplência.

A MP e a resolução do CMN, estima a equipe do Safra, devem gerar alívio contábil de curto prazo para o BB, retomada de receitas de juros e menor pressão de capital, podendo acrescentar cerca de R$1,5 bilhão ao lucro líquido em 2026 e reduzir provisões já a partir do quarto trimestre de 2025.