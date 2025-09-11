BC determina que bancos rejeitem pagamentos para contas suspeitas de fraudes

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central informou nesta quinta-feira ter aprovado norma que obriga instituições financeiras a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude.

De acordo com a autarquia, a medida vale para transações realizadas com qualquer instrumento de pagamento e entra em vigor imediatamente. As instituições precisarão adequar seus sistemas até 13 de outubro.

Para avaliar o envolvimento das contas em fraudes, os bancos deverão usar informações como as de sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado, segundo o BC.