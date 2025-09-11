Cortes de geração devem agregar custo a novos contratos de energia no Brasil, diz Aurora

Quando suas usinas são cortadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), seja por gargalos na rede de transmissão ou falta de consumo suficiente, as geradoras precisam comprar energia no mercado spot para honrar seus contratos, também chamados de "PPAs".

A alta de preços afeta grandes consumidores, como indústrias, que tendem a ser os clientes "âncoras" de grandes projetos de geração no Brasil, o que pode desestimular novos investimentos das principais geradoras.

De acordo com os cálculos da Aurora, consultoria global de mercados de energia, a precificação dos novos contratos deveria aumentar em pelo menos R$40/MWh para cobrir custos adicionais relacionados aos cortes.

A consultoria observou ainda que outros riscos estruturais do setor elétrico, como volatilidade intradiária de preços e aumento dos diferenciais de preço de energia entre diferentes regiões do país, também tendem a crescer e encarecer os PPAs. Combinados, esses riscos podem adicionar mais de R$110/MWh, apontou.

"Hoje, o curtailment é o principal fator de risco, mas nossas análises indicam que, nos próximos 15 anos, o risco de modulação (associado à variação horária de preços) deve se tornar ainda mais relevante, superando o impacto do próprio curtailment", afirmou Rodrigo Borges, diretor geral da Aurora no Brasil.

Os cortes de geração aumentaram expressivamente no Brasil desde meados de 2023, em meio ao forte crescimento das fontes solar e eólica na matriz, que têm geração variável e desafiam a operação de atendimento à carga em tempo real pelo ONS.