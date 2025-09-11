Dólar fecha abaixo de R$5,40 após dados reforçarem aposta de corte de juros nos EUA

Às 17h04 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,24%, aos R$5,4160.

A moeda norte-americana chegou a oscilar em alta no início do dia, mas a divulgação de novos dados sobre a economia dos EUA conduziu a queda das cotações.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em agosto, depois de aumentar 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o indicador avançou 2,9%, o maior aumento desde janeiro, depois de ter subido 2,7% em julho. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,3% no mês e 2,9% em 12 meses.

Já os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA somaram 263 mil na semana passada, acima da expectativa de 235 mil em pesquisa da Reuters, em um novo sinal de piora nas condições do mercado de trabalho.

Após a divulgação dos números, ambos às 9h30, o dólar perdeu força ante as demais divisas, incluindo o real, e os rendimentos dos Treasuries despencaram.

Profissionais ouvidos pela Reuters ponderaram que, mais do que o CPI -- que veio acima do projetado --, a alta dos pedidos de auxílio-desemprego reforçou a percepção de enfraquecimento da economia dos EUA e de corte iminente dos juros pelo Federal Reserve.