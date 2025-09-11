Dólar sobe após abertura no Brasil com mercado à espera de inflação dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a quinta-feira em alta ante o real, acompanhando o avanço da moeda norte-americana também no exterior, com investidores à espera da divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA, que pode intensificar as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve.
O mercado também digere nesta manhã os dados das vendas do varejo brasileiro, divulgados na abertura da sessão pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostraram retração de 0,3% em julho ante junho.
Às 9h, o dólar à vista subia 0,19%, a R$5,4174 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,27%, a R$5,4435.
Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,53%, aos R$5,4071.
O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.
(Por Fabrício de Castro)
