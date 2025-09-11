Eduardo Bolsonaro espera mais sanções dos EUA após condenação do pai pelo STF

Por Luciana Magalhaes

BRASÍLIA (Reuters) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse à Reuters nesta quinta-feira que espera sanções adicionais dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras após a condenação de seu pai por planejar um golpe para permanecer no poder após perder a eleição de 2022.

O parlamentar alertou que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que votaram pela condenação do ex-presidente podem enfrentar sanções sob a Lei Magnitsky, que já foi aplicada anteriormente pelo governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.