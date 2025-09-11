Embraer mira alcançar em 2028 entregas de 100 jatos comerciais por ano, diz presidente

O presidente-executivo da companhia, Francisco Gomes Neto, já havia alertado anteriormente que problemas na cadeia de suprimentos continuariam limitando os planos de produção da Embraer, que alcançou pela última vez a marca de 100 entregas em um único ano em 2017.

"O ano de 2026 ainda vai ser mais desafiador para a produção de jatos comerciais", disse ele em entrevista na quarta-feira.

"Mas a partir de 2027, vamos voltar com nosso plano forte de crescimento, e esperamos que em 2028 já estejamos batendo nos 100 aviões comerciais por ano", acrescentou.

No ano passado, a Embraer enfrentou atrasos no fornecimento de motores de seus jatos E2, a geração mais nova de aviões comerciais da companhia. Embora a situação tenha melhorado, a empresa agora enfrenta problemas com peças de fuselagem vindas da Europa e motores dos jatos E1, de primeira geração, disse Gomes Neto.

"Esse 'range' que temos dado para o mercado tem permitido a entrega do que prometemos, apesar de toda essa dificuldade da cadeia de suprimento", disse o executivo.

"A Embraer vai continuar crescendo. Nós estamos com os pedidos para entregar, não é falta de venda. Estamos com pedido, estamos com a carteira, os slots de produção praticamente fechados para 2026 e para 2027, e parcialmente 2028. Agora o desafio realmente é entregar os aviões."