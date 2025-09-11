Fazenda vê impacto negativo "modesto" de 0,2 p.p. no PIB até 2026 com tarifaço dos EUA

BRASÍLIA (Reuters) - A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda projetou nesta quinta-feira que a tarifa de importação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve gerar um “modesto” impacto de 0,2 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil entre agosto deste ano e dezembro de 2026.

A pasta avaliou em nota que o impacto sobre empregos, quando analisado o percentual de afetados sobre o total de trabalhadores, deve ser sentido com mais força nos setores de cimento e minerais não metálicos; máquinas, eletrônicos e móveis; produtos de metal; químicos e farmacêuticos; madeira e papel; metalurgia; e têxteis e vestuários.

“Embora as tarifas tenham impacto setorial relevante, impactam pouco no agregado da economia, e ainda menos quando consideradas as compensações com o Plano Brasil Soberano”, afirmou, em referência ao programa do governo de apoio a afetados pela tarifa.