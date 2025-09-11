FMI diz que Fed tem espaço para reduzir juros

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou nesta quinta-feira que o Federal Reserve tem margem para reduzir as taxas de juros dos Estados Unidos devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho norte-americano, mas que o banco central dos EUA deve agir com cautela, observando atentamente os dados econômicos emergentes.

"Nossa percepção geral é que, dados os riscos de queda para o pleno emprego, há espaço para o Fed começar a reduzir as taxas de juros", disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, em um briefing regular.

"Também diríamos que o Fed deve agir com cautela, é claro, de forma dependente dos dados, nos próximos meses."