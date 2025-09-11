Ibovespa avança e flerta com 144 mil pela 1ª vez

Nos EUA, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em agosto, após aumento de 0,2% em julho. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3%. Em 12 meses, a taxa ficou em 2,9%, dentro das expectativas.

"Apesar do número ter vindo mais pressionado, seguimos encontrando pouco impacto das tarifas na inflação", afirmaram analistas do Bradesco em relatório a clientes.

A partir dos dados do CPI e de preços ao produtor divulgados na véspera, eles estimaram uma inflação do núcleo do PCE - medida favorita de inflação do banco central dos EUA - em 0,22% em agosto, que deve "ser bem-vinda para o Fed".

Em paralelo, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 27.000, para 263.000, em base ajustada sazonalmente, na semana encerrada em 6 de setembro, enquanto economistas previam 235.000 requisições para o período.

O sinal positivo prevalecia em Wall Street, com o S&P 500 em alta de 0,67%, renovando topo histórico, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA recuava a 4,01%.

DESTAQUES