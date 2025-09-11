Ibovespa avança na abertura com alívio em DIs

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma alta modesta nos primeiros negócios desta quinta-feira, endossada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI, enquanto o declínio de commodities como o minério de ferro e do petróleo no exterior enfraqueciam as blue chips Vale e Petrobras.

Investidores também repercutiam o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que subiu 0,4% no mês passado, depois de aumentar 0,2% em julho. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3%. Em 12 meses, a taxa ficou em 2,9%, dentro das expectativas.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,29%, a 142.758,77 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha variação positiva de 0,06%.