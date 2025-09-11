Ibovespa renova máximas e testa 144 mil pontos pela 1ª vez com aval dos EUA

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano subiu 0,4% em agosto, após aumento de 0,2% em julho, enquanto a inflação em 12 meses ficou em 2,9%. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3% na comparação mensal e de 2,9% ano a ano.

Para o economista Gustavo Gonzaga, da Necton Investimentos, apesar da permanência dos riscos de uma escalada da inflação decorrente da política comercial protecionista dos EUA, a falta de evidências mais contundentes nesse sentido e o bom desempenho da inflação de serviços em agosto ajudam a conter preocupações.

Esses fatores, acrescentou, somados aos indicadores de mercado de trabalho substancialmente mais fracos nos EUA, reforçam as expectativas de um corte de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed, que terá seu desfecho conhecido no próximo dia 17.

Também nesta quinta-feira, outra divulgação mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram 27.000, para 263.000, em base ajustada sazonalmente, na semana encerrada em 6 de setembro, enquanto economistas previam 235.000 solicitações para o período.

Wall Street fechou com novas máximas para o S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA recuava a 4,02%% no final da tarde.

A expectativa é que o Fed corte o juro em pelo menos 0,25 ponto percentual na semana que vem, com os contratos futuros de juros nos EUA embutindo também mais duas reduções da mesma magnitude nas reuniões seguintes. Atualmente, a taxa está na faixa de 4,25% a 4,5%.