Índice de bolsas da Ásia fecha perto de pico em três anos com otimismo por IA

XANGAI (Reuters) - As bolsas de valores da China fecharam em alta nesta quinta-feira, oscilando perto do nível mais alto em mais de três anos, com investidores divididos entre otimismo sobre a tecnologia de inteligência artificial e preocupação com potenciais restrições dos Estados Unidos a medicamentos chineses.

O índice de Xangai teve alta de 1,7%, enquanto o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,3%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,4%.

As ações de IA onshore saltaram 6,8%, no maior ganho em um único dia desde 18 de outubro de 2024, com o termômetro do setor, Cambricon Technologies, subindo 9%.