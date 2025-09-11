Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem com desaceleração do mercado de trabalho

(Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou acentuadamente na semana passada, o que é consistente com uma piora significativa nas condições do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 27.000, para 263.000, em base ajustada sazonalmente, na semana encerrada em 6 de setembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana.

O governo afirmou esta semana que os dados sobre o mercado não agrícola podem ter sido superestimados em 911.000 empregos nos 12 meses até março. Isso ocorreu após a divulgação, na sexta-feira passada, do relatório mensal de emprego, que mostrou que o crescimento dos postos quase estagnou em agosto e que a economia perdeu vagas de trabalho em junho pela primeira vez em quatro anos e meio, em meio à incerteza tarifária.